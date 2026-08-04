США ввели санкції проти низки структур Міноборони РФ та п’яти росіян

Крім того, США ввели санкції проти двох російських компаній.

США ввели санкції проти кількох структур Міноборони Росії, а також двох російських компаній і п’яти громадян РФ. Про це йдеться в повідомленні Держдепартаменту.

У документі зазначено, що під санкції потрапили Головне ракетно-артилерійське управління Міноборони Росії, 1061-й центр матеріально-технічного забезпечення ЗС РФ, Управління перспективних міжвидових досліджень і спеціальних проєктів Міноборони Росії та Сухопутні війська Росії. Також санкції поширюються на будь-яких правонаступників, підрозділи або дочірні підприємства цих структур.

Також США ввели санкції проти двох російських компаній – International Invest Company та Gedion Alpha Company. Обмеження введено й щодо п’яти громадян РФ: Олександра Приходька, Андрія Гусєва, Андрія Косолапова, Владислава Морозика та Сергія Цибарєва.

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У Держдепартаменті зазначили, що ці особи здійснювали діяльність, яка виправдовує застосування заходів відповідно до закону про нерозповсюдження зброї масового знищення щодо Ірану, Північної Кореї та Сирії.

У документі зазначено, що ці санкції набрали чинності 24 липня 2026 року і діятимуть протягом двох років, якщо Держдепартамент не скасує їх або не продовжить. Крім того, американським відомствам заборонили купувати товари у зазначених у цьому списку осіб, а також надавати їм допомогу.

Закон про санкції проти РФ застряг у Конгресі – що відомо

Нагадаємо, що в Сенаті США тривають дискусії навколо законопроекту Ліндсі Грема про нові санкції проти Росії. The Washington Times писало, що головною перешкодою для майже одностайної підтримки документа стали не самі санкції, а положення, що надають президенту Дональду Трампу додаткові повноваження щодо введення мит.

Частина демократів виступила проти положень, що дозволяють президенту США вводити високі тарифи щодо найбільших покупців російської нафти та газу. На думку сенаторки Елізабет Воррен, саме ці норми можуть стати інструментом для політичних маніпуляцій.

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