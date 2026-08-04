Росія оголосила про відкриття нового рідкісного мінералу, який нібито є ціннішим за золото

Натомість дослідники стверджують інше.

Російські дослідники виявили новий мінерал на Кольському півострові на північному заході Росії. Названий Kola Ashcroftine, він, за твердженням російської влади, мав би більшу цінність, ніж золото. За даними російського Міністерства науки та вищої освіти, цей мінерал досі був невідомий науці і міг би мати важливе застосування в наукових дослідженнях та промисловості.

Відкриття стало результатом співпраці дослідників із Кольського наукового центру Російської академії наук, Санкт-Петербурзького державного університету та Мінералогічного музею імені А. Є. Ферсмана. Новий мінерал було ідентифіковано на руднику "Кіровський" у Хібінському масиві – регіоні, відомому багатством і різноманітністю своїх мінеральних ресурсів, пише Mediafax.

За словами російських офіційних осіб, Kola Ashcroftine містить ітрій – елемент із категорії рідкоземельних, – а також кремній, калій, натрій, кальцій, марганець і фтор.

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Ітрій використовується в таких галузях, як електроніка, лазерні технології, аерокосмічна промисловість та виробництво деяких передових матеріалів.

Однак дослідники наголошують, що новий мінерал важливий насамперед своєю науковою цінністю, а не безпосередніми промисловими застосуваннями. Вони описують його як "хімічний архів земної кори", оскільки його склад дає уявлення про геологічні процеси, що призвели до його утворення.

Скільки коштує новий мінерал

Російські фахівці зазначають, що плівка, яка вкриває породу, в якій було виявлено мінерал, має оціночну вартість 145 доларів за міліметр – рівень, який нібито перевищує вартість золота. Однак одиниця виміру, використана під час оцінки, детально не пояснюється.

Дослідники зазначають, що новий мінерал відрізняється від раніше відомого мінералу Ashcroftine-(Y) наявністю кальцію, марганцю та фтору у своїй хімічній структурі. Крім того, кристалічну структуру Kola Ashcroftine описують як одну з найскладніших, що зустрічалися дотепер.

Хібінський масив, розташований на Кольському півострові на північному заході Росії, вважається одним із найважливіших мінералогічних центрів світу – тут регулярно відкривають нові види мінералів завдяки особливим геохімічним умовам.

Раніше УНІАН повідомляв, що біля берегів Греції виявили корабель, який пролежав на дні 2 400 років.

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