Легендарну віллу з фільму про Джеймса Бонда виставили на продаж: скільки вона коштує

Житло розташоване на першому поверсі та займає два рівні.

Одна з найвідоміших кінолокацій Італії, де знімали фінальну сцену фільму "Казино "Рояль" про Джеймса Бонда, з'явилася на ринку нерухомості, повідомляє Time Out.

Йдеться не про всю історичну віллу, а про одні з апартаментів у знаменитій Villa La Gaeta на березі озера Комо.

Саме біля цієї будівлі агент 007 у виконанні Деніела Крейга наприкінці стрічки вистежує та бере в полон містера Вайта.

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Що продають

На продаж виставили відреставровані у 2023 році апартаменти в неосередньовічній віллі, які реалізує агентство Sotheby's. Житло розташоване на першому поверсі та займає два рівні. До нього входять: вітальня з виходом на терасу; кухня; спальня; ванна кімната; ще одна спальня з окремою ванною кімнатою на нижньому рівні; додаткове приміщення; вихід до приватної марини.

Разом з апартаментами новий власник отримає два паркувальні місця, а також власний причал із місцем для швартування човна.

Вартість об'єкта становить приблизно від 1,2 до 1,4 млн євро. З огляду на розташування на березі озера Комо та статус культової кінолокації, таку ціну автори матеріалу називають доволі помірною.

Цікаві пропозиції на ринку

Нагадаємо, у Великій Британії на продаж виставили колишній бункер часів холодної війни. Потрапити всередину можна лише за допомогою драбини. Об’єкт, розташований у Фолкстоні (графство Кент), побудувало Міністерство оборони країни у 1971 році як пост спостереження Корпусу королівських спостерігачів. Усередині бункер є "досить великим", однак на поверхні його маскують дві "непомітні" бетонні конструкції. Його стартова ціна – 45 тисяч фунтів стерлінгів.

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