Оновлено рейтинг найкращих Android-смартфонів за співвідношенням ціна/продуктивність

Усі пристрої було розділено на п’ять цінових категорій: від ультрабюджетних до флагманських.

Творці відомого мобільного бенчмарка AnTuTu опублікували липневу добірку смартфонів на Android із найкращим співвідношенням ціни та продуктивності. Як завжди, список поділено на 5 цінових категорій.

У компанії наголошують, що до уваги береться лише продуктивність. Камери, автономність, дисплей, оболонка та інші параметри не впливали на підсумкові позиції. Тому список скоріше допомагає звузити вибір, ніж визначити найкращий телефон загалом.

Серед пристроїв вартістю не більше 220 доларів лідером стала Motorola, яка посіла одразу три перших місця. Найкращий результат показала Moto G100s, випередивши моделі Moto G100 Pro та Moto G100. Усі три пристрої отримали високі оцінки за співвідношення вартості та ефективності.

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У сегменті від 220 до 370 доларів найкращим став Oppo K15 Pro+ з Dimensity 9500s, за ним розташувалися iQOO Z10 Turbo Pro (Snapdragon 8s Gen 4) та Realme GT8 (Snapdragon 8 Elite). Експерти зазначають, що саме в цій категорії дедалі частіше з’являються смартфони з процесорами флагманського рівня.

Рейтинг моделей у ціновій категорії від 370 до 520 доларів очолив OnePlus Ace 6, за яким слідують iQOO Neo11 та Redmi K90. Усі три пристрої побудовані на базі процесора Snapdragon 8 Elite.

OnePlus 15T (Snapdragon 8 Elite Gen 5) став найкращим у категорії від 520 до 666 доларів. Honor Magic 8 (8 Elite Gen 5) і Honor Magic 8 Pro Air (Dimensity 9500) посіли друге та третє місця відповідно.

У преміальному сегменті (вартістю понад 660 доларів) найкращими стали Red Magic 11 Pro Plus, Red Magic 11S Pro та Honor Magic 8 Pro. Ці смартфони також побудовані на базі чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Якщо ви шукаєте потужну "начинку", AnTuTu опублікував свіжий рейтинг найпотужніших Android-смартфонів. На перше місце потрапив маловідомий китайський флагман, який у тестах випереджає новинки Samsung і Xiaomi.

В інтернеті зібрали добірку з 4 Android-флагманів, які не застаріють і після 2030 року. До списку увійшли як флагмани минулих років, що подешевшали, так і нові моделі з однією з найтриваліших програмних підтримок на ринку.

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