На Львівщині затримали за хабарництво офіцера Міноборони

Львів. 2 листопада. УНІАН. На Львівщині СБУ затримала на хабарі офіцера квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ у Львівській області, співробітники Служби безпеки України викрили і припинили протиправну діяльність 38-річного підполковника – офіцера регіонального квартирно-експлуатаційного Управління МО України, який вимагав від приватного підприємця 5000 грн. за сприяння в укладенні договору зберігання на одному із військових складів Львова.

1 листопада оперативники СБУ затримали вказаного військовослужбовця „на гарячому” під час отримання ним в салоні автомобіля 4000 грн. хабара від представника підприємця.

За матеріалами СБУ стосовно затриманого посадовця військовою прокуратурою Західного регіону порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара службовою особою, поєднане з вимаганням хабара). За цей злочин передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.