На Харківщині анонім „замінував” суд, прокуратуру, РДА та ПФУ

16:25, 17 листопада 2011
Кримінал
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Було евакуйовано близько 500 осіб

Харків. 17 листопада. УНІАН. У місті Зміїв Харківської області невідомий чоловік телефоном повідомив про замінування адміністративних будівель Зміївського районного суду та прокуратури району, Зміївської районної державної адміністрації та районного управління Пенсійного фонду.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС у Харківській області, телефонний дзвінок про замінування надійшов до оператора спецлінії «102» близько 12.15.

На місце негайно виїхали слідчо-оперативна група, працівники вибухотехнічної та кінологічної служб, керівництво ГУ МВС України у Харківській області та Зміївського райвідділу міліції.

З будівель адміністративних установ, які розташовані в радіусі 150 м одна від одної, було евакуйовано близько 500 осіб.

Під час обстеження будівель та прилеглої території вибухонебезпечних предметів не виявлено. Працівники установ повернулися на робочі місця.

 

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