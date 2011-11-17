20 листопада - Всесвітній день пам'яті жертв ДТП

Київ. 17 листопада. УНІАН. Щорічно в Україні, як і в усьому світі, відповідно до Резолюції ООН, в третю неділю листопада проводяться заходи, присвячені Всесвітньому дню пам'яті жертв ДТП.

Про це інформує Управління зв’язків з громадськістю МВС України.

Вшановувати пам'ять жертв дорожніх аварій вперше запропонували представники британського благодійного фонду допомоги жертвам ДТП «Road Peace», який відзначає цей день з 1993 року.

26 жовтня 2005 у своїй Резолюції Генеральна Асамблея ООН закликала всі країни-члени по всьому світу визнати Всесвітній день пам'яті жертв ДТП і відзначати його в третю неділю листопада.

Таке рішення було зумовлене занепокоєнням урядів і міжнародних співтовариств щорічним зростанням у світі кількості дорожньо-транспортних пригод. Адже за даними ООН дорожні аварії є у всьому світі другою причиною смерті серед молодих людей у віці 5-29 років і третьою причиною смерті людей у віці 30-44 років. В автопригодах щорічно гине більш ніж 1,3 мільйони осіб, ще 50 мільйонів людей одержують травми або стають інвалідами. І, як наголошено у резолюції ООН, якщо не вживати невідкладних заходів щодо поліпшення безпеки дорожнього руху, то до 2020 року в країнах з низьким і середнім рівнем доходу кількість людей, які гинуть внаслідок дорожньо-транспортних пригод, зросте на 80 %.

Цілі акції:

• привернути увагу до жахливих масштабах смертності на дорогах і травм і до потенційного ризику всіх учасників дорожнього руху;

• висунути на перший план запобігання аварій і важливість більш серйозного протидії правопорушенням на дорозі;

• створити потужну суспільну підтримку ідеям зміни свідомості учасників дорожнього руху в плані взаємоповаги, дотримання правил безпеки на дорозі, підвищення водійської культури;

• згадати загиблих у ДТП і проявити співчуття до сімей, які зазнали важку втрату.

Управління ДАІ МВС України звертається до всіх водіїв, 20 листопада, в День пам'яті жертв ДТП, в знак солідарності і підтримки включити ближнє світло фар на автомобілі, тим самим вшанувавши пам'ять загиблих у ДТП.