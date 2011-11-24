Затримано «мінерів» двох вокзалів у Києві

Київ. 24 листопада. УНІАН. У Києві вчора близько 22.00 до міліції надійшло повідомлення з телефона-автомата про замінування центральних залізничного та автомобільного вокзалів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, було евакуйовано людей та викликано підрозділ саперів, карети швидкої допомоги та служби МНС. Також на місце події виїхав прокурор столиці Анатолій МЕЛЬНИК.

Після ретельних пошуків вибухових пристроїв виявлено не було.

Правоохоронці затримали двох громадян – жителів Києва і Чернігівської області, які з хуліганських мотивів у нетверезому стані зателефонували до органів внутрішніх справ, повідомивши про замінування вокзалів.

За фактом завідомо неправдивого повідомлення про замінування порушено кримінальну справу (ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України).

На даний час встановлюються збитки, завдані внаслідок неправдивого повідомлення, та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу зазначеним громадянам у вигляді взяття під варту.

Розслідування у кримінальній справі проводиться слідчим відділом Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві.