Біля Херсона у виправній колонії № 10 відкрили арештний дім

Херсон. 6 грудня. УНІАН. Сьогодні біля Херсона у Дарьївській виправній колонії № 10 (Білозерський район) відкрили арештний дім на 40 чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, у відкритті нової пенітенціарної установи взяли участь начальник управління Державної пенітенціарної служби в Херсонській області, генерал-майор внутрішньої служби Володимир ПІНЬКАС, заступник голови Херсонської облдержадміністрації Михайло МЕЛЬНИК, мер Херсона Володимир САЛЬДО, перший заступник прокурора Херсонської області Андрій КУЗЬМЕНКО.

За словами В.ПІНЬКАСА, приміщення арештного дому відповідає усім умовам кримінально-виконавчого кодексу України.

Також генерал-майор повідомив, що цей крок дозволить розвантажити камерні приміщення Херсонського СІЗО, де на сьогодні перебувають 837 чоловік, а середньодобова кількість ув`язнених у СІЗО становить 810-830.

При цьому, штатне наповнення установи становить 760 осіб, а кількість спальних місць на даний час доведена до 920 ліжок.

«Переобладнання відділення колонії на арештний дім пройшло за 2,5 місяця. З відкриттям цього арештного дому вирішилася проблема у слідчому ізоляторі, тому що частина підслідних перебувають за межами Херсонської області – в Запоріжжі, Миколаєві, Кривому Розі.

Також, за словами В.ПІНЬКАСА, діючі інструкції вимагають, щоб заарештованих осіб утримували окремо від затриманих і підслідних.

«Тому виходить, що не вистачає камерних приміщень. Буває, що двоє заарештованих, а утримувалися в камері на 18 осіб. І ми не можемо розміщувати в ній ув‘язнених інших категорій», - повідомив В.ПІНЬКАС.

За словами генерал-майора, вже до кінця тижня до арештного дому будуть переведені 38 осіб, які відбувають покарання у вигляді арешту.

«Домовленість з керівництвом військової частини, яка забезпечує конвоювання ув`язнених, вже є. До кінця тижня плануємо доставити їх сюди», - заявив В.ПІНЬКАС.

Крім того, за словами начальника пенітенціарної служби області, наступний етап модернізації підпорядкованих йому установ – створення спеціального окремого приміщення для утримання ув`язнених, хворих на активну форму туберкульозу.

Довідка УНІАН. Будівля Херсонського слідчого ізолятора (СІЗО) була збудована у 1784 році як збройова палата. До 1812 року слугувала арсеналом, поки її не зруйнувало землетрусом. У 1814 році будівля було перебудовано для Чорноморського військового госпіталю, а з 1869 року переобладнано для потреб пенітенціарної системи. У 1964 році в будівлі було організовано слідчий ізолятор.

У 2003 році комісія визнала аварійними режимні корпуси № 1 і № 2.

У червні 2010 року після повторного обстеження СІЗО і у зв`язку з аварійним станом режимного корпусу № 2 Херсонського СІЗО було ухвалено рішення про заборону подальшого використання цього корпусу і переведення ув`язнених до СІЗО інших областей.

