Цікаве нове відкриття було зроблено прямо під покровом Великих пірамід Гізи в Єгипті. Про це пише Daily Galaxy.

Дослідники, використовуючи передові радіолокаційні технології, виявили те, що вони описують як "L-подібну аномалію" поруч із Західним кладовищем. Ця знахідка, що залягає всього за кілька метрів від поверхні, викликала захват серед археологів.

Цікаво, що відкриття було зроблено міжнародною групою дослідників під керівництвом Мотоюкі Сато з японського Університету Тохоку. Вони використовували методи, що дозволяють вченим візуалізувати структури глибоко під землею, не порушуючи її цілісності. Це відкриття виявило наявність раніше невідомих споруд.

Зазначається, що західний цвинтар, царське поховання поруч із пірамідами, де було виявлено цю аномалію, довгий час був важливим місцем поховання високопоставлених єгиптян. Цей район ретельно вивчався протягом багатьох років, і, за словами авторів дослідження, опублікованого в журналі Archaeological Prospection, виявлена ними L-подібна структура має розміри приблизно 10 на 10 метрів і розташована лише за два метри під землею.

Її форма і глибина, у поєднанні з використанням засипаного піску, дають підстави припустити, що вона може бути створена людиною, хоча її первісне призначення залишається неясним. L-подібна форма була чітко видна на радарних знімках, що дало групі гарне уявлення про його розміри та місце розташування.

Цікаво, що під нею дослідники виявили глибшу аномалію, на глибині до 10 метрів, що припускає, що там може перебувати щось більш велике і складне. Ця глибша структура була виявлена за допомогою електротомографії, яка виявила матеріал з високим електричним опором. Точна природа цього матеріалу залишається загадкою, але команда підозрює, що це може бути суміш піску і гравію, можливо, з вкрапленнями повітряних порожнин.

Наразі ні радар, ні резистивне сканування не змогли проникнути в цей глибокий шар настільки глибоко, щоб визначити його точний склад. На думку вчених, можливо, це могла бути гробниця, підземний хід або навіть камера.

Розкопки на горизонті

Зазначається, що цей глибший шар, виявлений за допомогою методу електроерозійної томографії (ERT), є матеріалом із високим електричним опором, який, за припущеннями дослідників, може являти собою суміш піску, гравію та повітряних пустот. Однак точні властивості матеріалу залишаються невідомими. За словами дослідників:

"Ми вважаємо, що виявили аномалію: поєднання неглибокої структури, з'єднаної з більш глибокою структурою. Можливо, це був вхід у глибшу структуру".

Цікаво, що на Західному кладовищі вже виявлено безліч історичних артефактів. Ця остання аномалія цілком може стати ще одним фрагментом головоломки, і, як зазначив Пітер Дер Мануелян, єгиптолог із Гарвардського університету, який не входив до дослідницької групи.

"Я поки що не впевнений, що саме являє собою ця аномалія. Але вона, безумовно, заслуговує на подальше вивчення", - сказав він.

Новини археології

Дослідники стверджують, що 3000-річна пам'ятка цивілізації майя є гігантською картою розміром із місто, що зображає "порядок всесвіту". Руїни, розташовані на території сучасної південно-східної Мексики, були космограмою - зображенням того, як стародавні люди, що жили на цьому місці, уявляли собою космос.

