У Сполучених Штатах Америки двопартійна група сенаторів закликає Угорщину припинити купувати російські енергоносії на тлі підготовки зустрічі між угорським премʼєром Віктором Орбаном та американським лідером Дональдом Трампом.

Про це розповідає видання Bloomberg, яке отримало копію резолюції. Зазначається, що зустріч має відбутися у Вашингтоні вже в пʼятницю, 7 листопада.

Американські законодавці занепокоєні тим, що Угорщина "не демонструє жодних ознак зменшення своєї залежності від російських викопних палив". Вони закликають Орбана та інших споживачів російських енергоносіїв дотримуватися пропозиції Європейського Союзу про припинення імпорту до 2027 року.

Хто підписав резолюцію і як її коментують сенатори

Відомо, що двопартійну резолюцію підписали 10 сенаторів. Серед них – республіканці Роджер Вікер з Міссісіпі, Том Тілліс з Північної Кароліни та Мітч Макконнелл з Кентуккі. З демократів свої підписи під документом поставили Джин Шахін з Нью-Гемпширу, Кріс Ван Холлен з Меріленду та Кріс Кунс з Делавера.

Як очікується, Орбан спробує використати дружні стосунки з Трампом, аби і надалі купувати російську нафту попри прагнення інших країн Європи скоротити імпорт.

"Володимир Путін – воєнний злочинець, який використовує експорт енергоносіїв Росії для фінансування своєї кампанії вбивств і агресії. Ця резолюція є чітким сигналом, що ми не дозволимо енергетичній залежності стати зброєю в руках жорстокого диктатора", – пояснив Том Тілліс.

Демократка Джин Шахін каже, що дії Угорщини "продовжують підривати колективну безпеку і підбадьорювати Кремль".

Санкції США проти Росії: позиція законодавців

У жовтні Міністерство фінансів США запровадило санкції проти найбільших російських нафтовиробників "Роснефть" і "Лукойл". Сталося це після того, як спроби Трампа переконати російського диктатора Путіна погодитися на перемир'я зазнали невдачі.

Республіканці в Конгресі в основному залишалися осторонь і дозволили Білому дому визначати політику щодо російської нафти і газу. Водночас двопартійний законопроект про масштабні санкції проти країн, що купують російські енергоносії, співавтором якого є сенатор-республіканець Ліндсі Грем, має переважну двопартійну підтримку в палаті.

Цей законопроєкт залишається "в стані застою". Законодавці чекають, поки Трамп дозволить його розгляд.

Росія і Угорщина: ви могли це пропустити

Європейська комісія стурбована кількістю росіян в Угорщині та Сербії. Ці країни надають росіянам громадянство, що, на думку Єврокомісії, загрожує безпеці Євросоюзу.

Ще влітку 2022 року Угорщина спростила видачу віз на роботу та проживання для громадян низки країн, серед яких є Росія та Білорусь.

