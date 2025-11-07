Премʼєр Угорщини Орбан шукає "союзників" для формування антиукраїнської коаліції, мовиться в матеріалі.

Новий уряд Чехії на чолі з Андрієм Бабішем більше схиляється до правих поглядів. І це є тривожною новиною для України, розповідає видання The Economist.

Видання зазначає, що Бабіш уже був на посаді премʼєр-міністра Чехії. Він обіймав її з 2017 по 2021 рік, і завжди проводив передвиборчу кампанію як популіст, а його партія ANO ідеологічно є центристською. Водночас 3 листопада він уклав угоду про формування коаліції з двома меншими, більш радикальними партіями: націоналістичною "Свобода і пряма демократія" (SPD) під керівництвом Томіо Окамури, а також партією "Автомобілісти за себе".

Бабіш не підтримує ідею SPD про проведення референдуми щодо виходу Чехії з ЄС та НАТО. Але не менш важливим питанням є його позиція щодо допомоги Україні.

У своїй передвиборчій кампанії він критикував чеський уряд і казав, що програма щодо закупівлі боєприпасів для України буде передана НАТО. Хоча, окрім цього моменту, його погляди в основному відповідають проукраїнському консенсусу ЄС. Водночас партія SPD повторює російську позицію.

До чого тут угорський премʼєр Орбан

Автори матеріалу зазначають, що одіозний премʼєр Угорщини Віктор Орбан волів би залучити чехів до антиукраїнського альянсу в Центральній Європі. Партнерів він шукає у країнах Вишеградської четвірки: Чехії, Польщі та Словаччині.

Видання акцентує, що Угорщина завжди робила для України менше, ніж інші країни. Наприклад, Чехія прийняла більше українських біженців на душу населення, ніж будь-яка інша країна. Польща каже, що близько 5% її ВВП йде на допомогу Україні та біженцям.

Своєю чергою, Орбан не раз блокував допомогу ЄС Україні та накладає вето на прогрес у питанні вступу України до ЄС.

Чи може хтось стати на бік Орбана

Автори статті пишуть, що Польща є одним із найвідданіших прихильників військових зусиль України в ЄС. Ба більше, навіть її популістська опозиція не хоче мати нічого спільного з позицією Угорщини.

Тож Орбан сподівається на більше щастя з іншими двома членами Вишеградської груп, серед яких і Словаччина. Її премʼєр Роберт Фіцо виступає проти санкцій ЄС проти Росії. Водночас Мілан Ніц з Німецької ради з міжнародних відносин вважає, що Фіцо має прагматичне ставлення до України.

Арміда ван Рій з Центру європейських реформ, аналітичного центру в Брюсселі, каже, що Орбан ізольований в питанні України. Крім того, він уперше за 15 років є аутсайдером у виборчій кампанії.

"7 листопада він зустрінеться з Дональдом Трампом у Вашингтоні і спробує домогтися винятку з американських санкцій щодо російської нафти. Він організовує загальнонаціональний "антивоєнний тур", який розпочнеться 15 листопада в місті Дьйор на заході Угорщини, щоб протистояти величезним мітингам опозиції, що відбувалися останніми місяцями. Але, як і в Чехії, відмова від України може не принести йому очікуваного політичного успіху", – констатує видання.

Зміна влади в Чехії

У жовтні в Чехії відбулися вибори. На них перемогла партія з антиукраїнськими поглядами. Партія Андрея Бабіша отримує близько 80 місць у парламенті.

The Guardian писало, що перемога партії Бабіша загрожує допомозі Україні від ЄС. Перед виборами він обіцяв припинити військову підтримку.

Президент Чехії Петр Павел вже звернувся до Бабіша із закликом не зупиняти постачання снарядів Україні. Він акцентував, що це нашкодить як Україні, так і Чехії.

