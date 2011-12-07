На Дубенському цукровому заводі на Рівненщині загинув робітник

Рівне. 7 листопада. УНІАН. На Дубенському цукровому заводі, що в Рівненській області, загинув працівник, впавши з 5-метрової висоти.

Як повідомили УНІАН в управлінні Держгірпромнагляду у Рівненській області, загиблим виявився працівник ТзОВ «Сільськогосподарське підприємство «Нива». Робітник фарбував комунікаційну теплотрасу, впав і отримав тяжку травму голови, перелом обох рук і ребер.

Потерпілого було доставлено в лікарню, де він від отриманих травм помер.

Комісією Держгірпромнагляду встановлено, що потерпілий виконував роботи з фарбування труб на висоті 5,4 м, без застосування засобів індивідуального захисту, а саме запобіжного поясу.

Оскільки нещасний випадок зі смертельним наслідком стався під час виконання потерпілим трудових обов’язків, тому комісія пов’язала даний випадок з виробництвом і про нього складено акт за формою Н-1.