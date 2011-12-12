Нова версія ЗМІ: Професор Пі був продуктом таємних розробок КДБ

Київ. 12 грудня. УНІАН. Міносвіти зробило запит до російської Академії наук щодо законності наукового ступеня скандального Професора Пі - Андрія Слюсарчука - який був присвоєний йому в Москві за глибоко засекречені розробки.

Слідство вже має в своєму розпорядженні відповідь з російського медичного університету про те, що Андрій Слюсарчук там ніколи не навчався і не отримував диплома про закінчення вишу. Тим часом ЗМІ не виключають, що за цією загадковою історією можуть стояти спецслужби Радянського Союзу.

"Він дійсно ніколи не вчився в медичному вузі. Швидше за все, ми маємо справу з продуктом таємних розробок КДБ", - поділився з "Комсомольською правдою в Україні" колишній співробітник спецслужб СРСР, який особисто знав Слюсарчука.

За словами джерела газети, існувала секретна програма, коли по всьому Союзу набирали круглих сиріт, які проявляли нестандартні здібності, і намагалися зробити з них надлюдей.

"Багато людей не витримували експериментів над мозком і вмирали. Слюсарчуку пощастило вижити. Я вірю, що і він сам брав участь в секретних розробках, за що і отримав професорське звання", - зазначив співрозмовник газети.

Він впевнений, що "жахлива пам'ять" у Слюсарчука дійсно є, і всі його медичні знання були взяти з книжок.

"Всі вузівські дипломи, про які він розповідав, не більше ніж легенда, в яку Андрій, схоже, сам зрештою повірив. Документи про нього зберігаються в архівах КДБ, звідки ніколи не будуть витягнуті", - сказав екс-агент.

Нагадаємо, на початку листопада журналісти газети "Експрес" викрили "професора" Львівської політехніки Андрія Слюсарчука. Як виявилося, знаменитий чоловік, про якого роками розповідали як про вундеркінда та генія з феноменальною пам'яттю, немає жодної медичної освіти, а два його дипломи - липові.

Більше того, як з'ясували ЗМІ, в результаті діяльності псевдолікаря постраждали десятки людей, щонайменше троє з них померли.

Професора Пі було заарештовано, наразі він перебуває в СІЗО. Проти нього порушено кримінальну справу за статтею "шахрайство".

ТСН