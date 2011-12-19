На дитячому ранку помер Дід Мороз

Сімферополь. 19 грудня. УНІАН. 18 грудня на дитячому ранку, організованому кримською організацією Партії регіонів для сімферопольських дітей-інвалідів, прямо на сцені помер актор, що грав роль Діда Мороза.

Про це розповіла одна з мам, яка привела дитину на цей ранок.

"Ранок проходив в кінотеатрі "Космос". Дід Мороз вийшов, трохи побув на сцені і йому, судячи з усього, стало погано. Він почав зі сцени спускатися і там, де сиділи гості від Партії регіонів, впав", - розповіла очевидець.

За її словами, актора забрали, за лаштунками з нього зняли костюм, в нього переодягнули іншого актора, який вийшов на сцену і закінчив виступ.

"Перші ряди, звичайно, переполошилися. Батьки заспокоювали дітей, щось придумували. Ми сиділи на одному з останніх рядів, на щастя, дитина не зрозуміла, у чому справа. Співробітники кінотеатру викликали швидку, однак, коли вона приїхала, актор був уже мертвий", - повідомила одна з мам.

ТСН

