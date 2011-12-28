Порушено справу проти провідників потягу «Київ-Ужгород»

Львів. 28 грудня. УНІАН. Стосовно двох провідників потягу «Київ-Ужгород» порушено кримінальну справу за фактом загибелі пасажирки цього потяга, а також за фактом крадіжки її особистих речей.

Про це повідомив УНІАН головний спеціаліст з питань зв’язків з громадськістю Управління МВС України на Львівській залізниці Ігор КРАВЧУК.

Він також зазначив, що в одного із затриманих провідників було вилучено золоті сережки загиблої дівчини, фотоапарат, сумочку з її особистими речами.

І.КРАВЧУК також наголосив на тому, що, за даними Укрзалізниці, вперше в Україні зафіксовано випадок, коли провідники підозрюються у злочині.

«За підозрою у скоєнні злочину затримано двох провідників потягу «Київ-Ужгород», в одного з яких при огляді було виявлено і вилучено частину речей загиблої. Дані громадяни затримані, перебувають під вартою, порушено кримінальну справу, проводиться розслідування”, - розповів І.КРАВЧУК.

Мотиви злочину встановлюються. Дівчина загинула внаслідок отриманих травм при падінні з потягу, правоохоронці підозрюють, що провідники виштовхнули дівчину з тамбура вагона, внаслідок чого вона отримала травми, несумісні з життям. Затримані у своїх свідченнях запевняли, що дівчина була п’яною, натомість експертиза спростувала цю інформацію. Даних експертизи, що пасажирку хотіли зґвалтувати, немає, зазначив І.КРАВЧУК.

Слідство триває. Правоохоронці просять людей, які їхали з 16 на 17 грудня у потязі «Київ-Ужгород» №82 у плацкартному вагоні №18 повідомити факти, пов’язані з цим випадком, у чергову частину лінійного відділу станції Львів за тел. 226-49-55.