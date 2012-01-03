МВС перевіряє можливу причетність губернатора Тернопільщини до ДТП

Київ. 3 січня. УНІАН. У Міністерстві внутрішніх справ України перевіряють інформацію про можливу причетність голови Тернопільської облдержадміністрації Валентина ХОПТЯНА до ДТП зі смертельним наслідком, що сталося 31 грудня у Хмельницькій області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр внутрішніх справ України Віталій ЗАХАРЧЕНКО повідомив сьогодні на брифінгу у Києві.

«В зв’язку з тим, що з’явилась інформація, що за кермом автомобіля був губернатор Тернопільської області, виїхала слідчо-оперативна група, щоб опитати, оглянути губернатора взяти з нього покази», - сказав В.ЗАХАРЧЕНКО.

При цьому він повідомив, що 1 січня до правоохоронних органів з’явилась людина, яка заявила, що саме вона перебувала за кремом автомобіля «Тойота», який 31 грудня на автодорозі Гусятин-Городок у Хмельницькій області, зіткнувся з автомобілем «ВАЗ-2109». Водій втік з місця аварії. За словами В.ЗАХАРЧЕНКА, внаслідок ДТП одна особа загинула, ще двоє були госпіталізовані.

Також міністр повідомив, що з автомобіля «Тойота» були вилучені документи, які підтверджували, що транспортний засіб дійсно перебував в оренді Тернопільської облдержадміністрації. Однак наразі встановлено, що договір про оренду автомобіля був розірваний 27 грудня.

«Але зараз ці обставини також з’ясовуються», - зауважив В.ЗАХАРЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, за даними міліції, що 31 грудня у Хмельницькій області автомобіль «Toyota Land Cruiser» зіткнувся з автомобілем «ВАЗ». Внаслідок ДТП один пасажир «ВАЗа» загинув, водій та інший пасажир травмовані. Водій автомобіля «Toyota» після вчинення ДТП з місця події зник.

1 січня у тернопільських інтернет-виданнях з’явилася інформація, що у нібито у тому «Toyota Land Cruiser» перебував голова Тернопільської ОДА В.ХОПТЯН, який разом зі своєю дружиною їхав на новорічні свята у Чемеровецький район Хмельницької області.

2 січня прес-служба ТОДА спростувала цю інформацію і наголосила, що В.ХОПТЯН разом із дружиною з 31 грудня перебував в гостях у родичів на Київщині.

3 січня Сектор зв’язків з громадськістю Управління МВС України у Хмельницькій області повідомив, що правоохоронці встановили особу водія, підозрюваного у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди на Хмельниччині, яку ЗМІ пов’язували з головою Тернопільської облдержадміністрації В.ХОПТЯНОМ.

В результаті вжитих оперативно-розшукових заходів з’ясувалося, що на «Toyota Land Cruiser» був виписаний тимчасовий реєстраційний талон, виданий Тернопільській обласній держадміністрації. За попередніми даними, автомобіль, який належить одній з комерційних структур, деякий час перебував у користуванні Тернопільської ОДА, але договір оренди було розірвано і його повернуто власникам, повідомляло УМВС.

Сьогодні В.ХОПТЯН запевнив, що не має стосунку до ДТП на Хмельниччині.