У Херсонській області безробітний обстріляв рейсовий автобус

Херсон. 11 січня. УНІАН. У Херсонській області 5 січня до чергової частини Цюрупинського райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що близько 17.00 невідомий обстріляв рейсовий автобус МАЗ-103 транспортного підприємства «Цюрупинськавтотранс».

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю УМВС у Херсонській області, автобус був обстріляний із двору приватного будинку в Цюрупинську. В автобусі було прострілено два бокових вікна. Пасажири не постраждали.

За оцінкою експертів, стрільба могла проводитися з пневматичної зброї.

В результаті оперативно-розшукових заходів було встановлено особу стрілка. Ним виявився безробітний 28-річний місцевий житель, який пояснив свої дії бажанням постріляти з пневматичного пістолета в дерево. Але, за словами затриманого, замість дерева він випадково потрапив у автобус, що проїжджав повз його будинок.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 194 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження майна).