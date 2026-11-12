'Ще одне заняття – і спати': ЄС хоче покласти край хитрощам Duolingo

Під заборону можуть потрапити серії занять, нав’язливі оповіщення та інші способи маніпулювання користувачами.

Єврокомісія представила проєкт Закону про цифрову справедливість (Digital Fairness Act), спрямований на захист користувачів від функцій застосунків із "шкідливими цифровими практиками". Одна з головних змін стосується так званих "темних патернів" (dark patterns) – елементів інтерфейсу, які підштовхують людей до певних дій проти їхньої волі.

Одним із прикладів таких механізмів стали серії щоденних занять у сервісах на кшталт Duolingo, пише TechSpot. Вони мотивують користувачів повертатися щодня, щоб не втратити накопичений прогрес. На думку авторів проєкту, подібні механізми можуть створювати психологічний тиск і формувати залежність від додатків.

Окрему увагу в законопроєкті приділено можливості відключати функції, які змушують проводити більше часу в додатках. Йдеться про "дум-скролінг", автоматичне відтворення відео та щоденні серії досягнень.

Відео дня

Раніше Євросоюз уже намагався боротися з подібними механізмами в рамках Закону про цифрові послуги. Наприклад, TikTok звинувачували у створенні своєрідних "пасток" для користувачів соцмережі за допомогою алгоритмічної стрічки рекомендацій. Окремий закон про захист підлітків в інтернеті також передбачає обмеження на використання елементів дизайну, що викликають залежність, але поширюється лише на неповнолітніх.

Новий законопроєкт стосується й інших способів маніпулювання аудиторією. Наприклад, компаніям можуть заборонити показувати неправдиві повідомлення про те, що товар майже розпроданий, якщо це не відповідає дійсності. Під обмеження також потраплять нав’язливі повідомлення та кнопки відмови від послуг, формулювання яких навмисно викликають у користувача почуття провини або змушують передумати.

Зміни торкнуться й платних підписок. Безкоштовні пробні періоди більше не зможуть автоматично перетворюватися на платні підписки без активної згоди користувача. Крім того, скасувати підписку має бути так само просто, як її оформити. Якщо у разі виникнення проблем знадобиться допомога, клієнтам повинні надати можливість зв’язатися з реальним співробітником служби підтримки, а не лише з автоматизованим помічником.

Для контролю за дотриманням нових вимог Єврокомісія хоче отримати повноваження самостійно розслідувати серйозні порушення. Компаніям, які не дотримуватимуться правил, можуть загрожувати штрафи в розмірі до 6 % їхнього річного світового обороту.

Однак поки що мова йде лише про пропозицію: документ ще мають узгодити Європейський парламент і держави – члени ЄС. Якщо закон ухвалять, нові вимоги почнуть діяти через рік після його набрання чинності.

Тим часом у Європі набирає обертів тенденція до обмеження доступу підлітків до соціальних мереж. У Франції, слідом за Данією, підтримали заборону на Instagram, Facebook, TikTok та інші сервіси для тих, кому не виповнилося 15 років.

УНІАН повідомляв, що у 2026 році соціальні мережі несподівано охопила хвиля ностальгії: користувачі масово публікують старі фото, відео та візуальні ефекти, які були популярні у 2016 році.

Вас також можуть зацікавити новини: