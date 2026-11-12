Експерти назвали найкращі недорогі камерофони: перше місце посів старий Samsung

Автори брали до уваги не лише технічні характеристики камер, а й реальну якість фотографій та відео, зручність користування, автономність та ціну пристроїв.

Авторитетне видання Amateur Photographer оновило рейтинг недорогих смартфонів для фотографії на листопад 2026 року. Автори виділили 8 моделей у різних цінових категоріях, причому одним із головних фаворитів став Galaxy S24 FE, незважаючи на те, що він вийшов у 2024 році.

До рейтингу потрапили лишемоделі, які пройшли незалежне тестування редакції. Автори враховували не тільки характеристики камер, а й реальну якість знімків і відео, зручність використання, автономність та ціну.

Galaxy S24 FE визнали найкращим камерофоном вартістю до $500. Смартфон отримав основну камеру на 50 Мп з OIS, надширококутний модуль на 12 Мп і телеоб'єктив на 8 Мп з 3-кратним оптичним зумом. Журналісти відзначили насичену й точну експозицію та якість фото за умов недостатнього освітлення. Знімки з телеоб'єктива додатково обробляються програмно та збільшуються до роздільної здатності 12 Мп.

Відео дня

У порівнянні зі звичайним Galaxy S24 модель FE поступається за роздільною здатністю телефотокамери, а фронтальна камера не підтримує автофокус. При цьому смартфон вміє записувати відео у форматі 8K, знімати у форматі RAW та пропонує ручні налаштування фото- та відеозйомки. Серед інших особливостей – бездротова зарядка, захист від води та пилу, а також семирічна програмна підтримка.

Окремо фахівці відзначили Galaxy A57, назвавши його найкращим бюджетним смартфоном бренду. Його основна камера на 50 Мп і надширококутний модуль на 12 Мп отримали хороші оцінки. При цьому макрокамера на 5 Мп розчарувала. Крім того, на відміну від Galaxy S24 FE, модель A57 не оснащена ані телефотокамерою, ані бездротовою зарядкою.

Найкращим доступним камерофоном Google визнали Pixel 10a. Смартфон забезпечує якісні знімки з природними кольорами та хорошою деталізацією. Окремо фахівці відзначили нічну зйомку, довгу витримку та спеціальний режим астрофотографії.

У категорії смартфонів вартістю менше 300 доларів переможцем став Honor 400. Він оснащений основною камерою на 200 Мп з оптичною стабілізацією, однак окремої телекамери у нього немає.

Також Amateur Photographer виділило декілька камерофонів за окремими характеристиками:

Samsung Galaxy S24 – найкращий варіант для відеозйомки;

Xiaomi 17T Pro – оптимальне поєднання ціни та можливостей камери з оптикою Leica;

Poco F9 Ultra – найкращий вибір для тих, кому важлива автономність. Смартфон оснащений акумулятором ємністю 8050 мАг;

iPhone 17 – найвигідніший смартфон Apple для фото. Головним компромісом є відсутність окремої телефотокамери, яка доступна в дорожчих версіях Pro.

Новітній флагман Motorola посів друге місце в глобальному рейтингу камер за версією DxOMark, випередивши iPhone 18 Pro, Galaxy S26 Ultra та інших іменитих конкурентів. Краще за нього знімає лише Huawei Pura 80 Ultra.

УНІАН уже писав, що Android-бренди готують смартфони з фронтальною камерою 100 Мп і квадратним сенсором формату 1:1. Така конструкція має скласти конкуренцію Apple Center Stage в iPhone.

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