Захарченко каратиме підлеглих за непрофесіоналізм та хамство

Київ. 17 січня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Віталій ЗАХАРЧЕНКО обіцяє вживати жорстких заходів відносно підлеглих за непрофесіоналізм і хамство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час колегії МВС у Києві за підсумками роботи органів внутрішніх справ в 2011 році.

«Буду жорстко карати за непрофесіоналізм і хамство, невиконання службової етики», - сказав В.ЗАХАРЧЕНКО.

Водночас, звертаючись через ЗМІ до громадян, він закликав їх повідомляти йому через особистий блог на офіційному сайті МВС про всі факти негативного ставлення співробітників міліції до громадян.

«Усі факти протиправної поведінки будуть перевірені і вжиті відповідні заходи. Обіцяю реагувати на всі звернення без винятку», - зазначив він.

Водночас, міністр поставив завдання Головному штабу МВС терміново запровадити у всіх райвідділах міліції «єдине вікно» для прийому звернень і заяв громадян. «Люди не повинні шукати у райвідділі чиновника. Людина повинна бути впевнена, що її питання не залишиться без розгляду», - сказав В.ЗАХАРЧЕНКО.

При цьому він звернув увагу підлеглих на те, що результати їхньої роботи «повинні оцінюватися за якістю наданих послуг з урахуванням думки громадян, органів місцевого самоврядування, громадських організацій».

Торкаючись теми реформування української міліції, міністр зазначив, що такі намагання відбуваються уже досить тривалий час, однак необхідного результату досягти не вдалося.

За словами міністра, спроби розпочати реформування МВС починалися кожного разу із скорочення центрального апарату, назв управлінь та підрозділів, але мало уваги приділялося кадровому забезпеченню, професійній підготовці співробітників.

В.ЗАХАРЧЕНКО зауважив, що у колективах органів внутрішніх справ спостерігається відсутність професійного ядра, не усуваються чинники, що спонукають корупційним проявам.

Враховуючи викладене, міністр закликав підлеглих відповідально ставитися до виконання своїх професійних функцій, як і завжди, залишатися поза політикою, працювати ефективно і з’являтися на допомогу вчасно.