У Севастополі посадовця затримали на хабарі

13:55, 30 січня 2012
Кримінал
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Вимагав хабар за видачу сертифікату

Севастополь. 30 січня. УНІАН. У Севастополі на хабарі попався голова державної кваліфікаційної комісії Інспекції з питань підготовки і дипломування моряків, який вимагав гроші від місцевого жителя за видачу йому сертифікату про закінчення курсів з підготовки моряків без фактичного навчання.

Про це повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах.

За матеріалами УДСБЕЗ УМВС України в місті Севастополі прокуратурою міста порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно голови державної кваліфікаційної комісії Інспекції з питань підготовки і дипломування моряків вказаного міста.

Він вимагав та отримав 2 тисячі  доларів США хабара від місцевого жителя за видачу йому сертифікату про закінчення курсів з підготовки моряків без фактичного навчання.

 

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