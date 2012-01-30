У Севастополі посадовця затримали на хабарі

Севастополь. 30 січня. УНІАН. У Севастополі на хабарі попався голова державної кваліфікаційної комісії Інспекції з питань підготовки і дипломування моряків, який вимагав гроші від місцевого жителя за видачу йому сертифікату про закінчення курсів з підготовки моряків без фактичного навчання.

Про це повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах.

За матеріалами УДСБЕЗ УМВС України в місті Севастополі прокуратурою міста порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно голови державної кваліфікаційної комісії Інспекції з питань підготовки і дипломування моряків вказаного міста.

Він вимагав та отримав 2 тисячі доларів США хабара від місцевого жителя за видачу йому сертифікату про закінчення курсів з підготовки моряків без фактичного навчання.