МВС визнало помилки в роботі слідчих у справі Ex.ua

Київ. 8 лютого. УНІАН. У Міністерстві внутрішніх справ заявляють, що в роботі слідчих оперативної групи з розслідування кримінальної справи стосовно Ex.ua були виявлені певні недоліки. Про це сьогодні заявив начальник управління зв'язків з громадськістю МВС Володимир Поліщук.

«У головному слідчому управлінні міністерства були знайдені певні недоліки в роботі слідчих оперативної групи», - сказав Поліщук.

Він зазначив, що при передачі даної кримінальної справи з Печерського районного управління київської міліції в головне слідче управління МВС в Києві, слідча, яка займалася цією справою, не була введена до складу слідчої групи і відсторонена від подальшого розслідування.

При цьому Поліщук спростував інформацію про те, що слідчий була звільнена з МВС.

Керівник прес-служби МВС підкреслив, що остаточну оцінку діям слідчих у цій справі міністерство дасть найближчим часом. Він зазначив, що ця ситуація знаходиться на контролі начальника головного слідчого управління МВС міста Києва та особисто міністра Віталія Захарченка.

Як відомо, 31 січня за заявкою міліції доменне ім'я Еx.ua було заблоковано.

Підставою послужило рішення суду в межах розслідування кримінальної справи про порушення авторських прав.

Однак пізніше, після хакерських атак на сайти низки державних органів, у тому числі на сайт МВС, міліціявідкликала зазначену заявку.

У ніч на 3 лютого файлообмінник Еx.ua частково поновив свою роботу.

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