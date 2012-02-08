Ужгород. 8 лютого. УНІАН. Знято кримінальну відповідальність за контрабанду товару. Про це повідомив начальник Чопської митниці Олександр Похилько.

"Основною зміною, що стосуються митного законодавства є декриміналізація так званої товарної контрабанди. Злочином на сьогодні може вважатись лише переміщення через митний кордон України культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів, а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації", - зазначив Олександр Похилько.

До речі, така позиція законодавчо узгоджується із європейською практикою притягнення до кримінальної відповідальності лише за соціально-небезпечну контрабанду предметів, вилучених із легального обігу та контрабанду культурних цінностей. У разі виявлення правопорушення, через суд приймається адміністративне рішення, товар конфіскується, а на правопорушника накладається штраф.

Вчинення таких протиправних діянь відтепер тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі не менше 100 відсотків вартості цих товарів та їх обов'язкову конфіскацію, а також конфіскацію товарів із спеціально виготовленими сховищами та транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів через митний кордон України.

Насамкінець свого виступу Олександр Похилько зауважив, що такі новації суттєво збільшать надходження до бюджету за рахунок вартості конфіскованих товарів та штрафів.

Станом на сьогодні Чопською митницею вже запроваджено 20 справ про порушення митних правил за ст.ст.351, 352 Митного кодексу України на загальну суму мільйон гривень. Наразі здійснюються провадження по цим справам, які будуть направлені в судові інстанції для остаточного рішення, – повідомила прес-секретар Чопської митниці Вікторія Сенгетовська.

Голос Карпат. ІНФО