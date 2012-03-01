Запоріжжя. 1 березня. УНІАН. У Запорізькому СІЗО повісився ув`язнений.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління Державної пенітенціарної служби України в Запорізькій області, ув`язненого було виявлено мертвим у петлі напередодні.

«29 лютого в Запорізькому СІЗО підслідний скоїв самогубство», - повідомили в прес-службі відомства.

Інформацію про суїцид у Запорізькому СІЗО УНІАН підтвердили в керівництві прокуратури Запорізької області.

«Дійсно, вчора, 29 лютого, в СІЗО повісився ув`язнений - чоловік 1976 р.н., якого було затримано співробітниками Управління по боротьбі з організованою злочинністю за скоєння тяжких злочинів, зокрема грабежів у складі ОЗГ», - повідомили в прокуратурі, зазначивши, що за цим фактом проводиться перевірка, проте вже зараз із великим ступенем вірогідності можна стверджувати, що мало місце саме самогубство.

«Цей ув`язнений перебував на обліку, як хворий на психічне захворювання і схильний до суїциду», - повідомили в прокуратурі.