На Дніпропетровщині суддя збив людину і втік з місця ДТП

Дніпропетровськ. 16 квітня. УНІАН. Суддя міста Орджонікідзе Дніпропетровської області збив людину і зник з місця ДТП.

Як повідомляє газета "Город Никополь", у неділю в міліцію надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Шолохове - Орджонікідзе лежить труп чоловіка. Правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження відносяться до категорії ДТП. В ході огляду місця аварії були знайдені частина бампера і бокове дзеркало, що належать "Мерседесу" сірого кольору.

В ході розслідування було знайдено та оглянуто автомобіль з характерними ушкодженнями, а також встановлено особу водія. Як з'ясувалося, цей автомобіль належить жителю Марганця, однак фактично ним керував суддя Орджонікідзе А. Г. Гордієнко.

Суддя вчинив наїзд ще в суботу близько 22.00 і зник з місця події, не надавши потерпілому необхідну швидку допомогу, після чого заховав автомобіль у гаражі.

Особа загиблого чоловіка віком від 30 до 40 років поки не встановлена.

За даним фактом проводиться слідство.

ТСН