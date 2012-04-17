Начальником Харківського облуправління ДАІ став Єршов
18:25, 17 квітня 2012Кримінал
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Раніше керував ДАІ на Чернігівщині
Харків. 17 квітня. УНІАН. Начальником Управління Державної автомобільної інспекції в Харківській області призначено полковника міліції Олександра Єршова.
Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, сьогодні начальник облуправління міліції Віктор Козицький представив нового керівника обласної ДАІ особовому складу.
До нового призначення О.Єршов очолював Управління ДАІ УМВС України в Чернігівській області.
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