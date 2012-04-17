Начальником Харківського облуправління ДАІ став Єршов

Раніше керував ДАІ на Чернігівщині

Харків. 17 квітня. УНІАН. Начальником Управління Державної автомобільної інспекції в Харківській області призначено полковника міліції Олександра Єршова. Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, сьогодні начальник облуправління міліції Віктор Козицький представив нового керівника обласної ДАІ особовому складу. До нового призначення О.Єршов очолював Управління ДАІ УМВС України в Чернігівській області.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter