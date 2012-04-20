Троє чоловіків зґвалтували жінку і змушували до сексу її сина

Ужгород. 20 квітня. УНІАН. У селі Ракошино Мукачівського району Закарпаття троє чоловіків зґвалтували жінку. Після цього намагалися поглумитися над її 7-річним сином.

25-річна Олена кілька років тому розлучилася з чоловіком. Жила самотньо із 7-річним сином. Кілька днів тому жінці зателефонував 26-річний двоюрідний брат її колишнього чоловіка. Повідомив, що той передав з Москви сину подарунок у день народження. Запросив родичку до себе.

"Увечері жінка з дитиною прийшла до односільчанина за подарунком. Той пригостив її спиртним. Після чого парубок силою зґвалтував жінку. На це до будинку хлопця зайшли ще двоє сусідів. Вони також поглумилися над нею", - розповіли в ЦЗГ УМВС України в Закарпатській області.

Після цього чоловіки вирішили поглумитися ще й над дитиною, змусивши хлопчика задовольнити їх сексуальні потреби.

Однак дитина почала плакати, за що її побили.

Наступного дня жінка із заявою звернулася до райвідділу міліції. Усіх трьох ґвалтівників затримали. За фактом порушили кримінальну справу. Триває розслідування.

Gazeta.ua