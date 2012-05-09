На Житомирщині чоловік задушив, а потім згвалтував мертвого хлопчика

Київ. 9 травня. УНІАН. На Житомирщині затримано чоловіка, який увечері 7 травня задушив, згвалтував і викинув у лісосмузі села 9-річного хлопчика.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, затриманим є 30-річний мешканець одного із сіл Попільнянського району. Проти нього порушено кримінальну справу за ст.115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Начальник Управління карного розшуку УМВС в Житомирській області Віктор Бугира повідомив УНІАН, що вчора, 8 травня, міліція під час пошуків зниклого напередодні 9-річного хлопчика, знайшла його тіло, приховане у гущавині лісосмуги, із слідами насильницької смерті. Про зникнення хлопчика правоохоронцям Попільнянського райвідділу міліції обласного УМВС повідомила мати хлопчика 8 травня. 45-річна киянка розповіла, що їх родина приїхала в одне з сіл Попільнянського району на дачу. Востаннє хлопчика бачили 7 травня, коли він рибалив на місцевому ставку. Того ж дня міліція почала пошуки дитини.

Під час огляду лісосмуги на околиці села правоохоронці знайшли тіло хлопчика з синцями та саднами обличчя і шиї. Трохи далі від цього місця виявили і велосипед дитини.

”Хлопчик рибалив неподалік чотирьох місцевих жителів, а потім до нього підійшов незнайомий чоловік. У селі його не знали, він певний час спілкувався з малим і згодом вони кудись разом пішли”, - розповів В.Бугира.

За його словами, мати дитини розповіла, що близько 16.30 він забігав додому і говорив, що якийсь дядько хоче продати йому вудочку. Вона заборонила хлопцеві з ним йти. Проте малий, очевидно, ослухався її, оскільки місцеві жителі таки бачили їх удвох. Згодом незнайомець повернувся у село уже сам.

Для встановлення особи невідомого оперативникам знадобилось декілька годин, значно допоміг детальний опис зовнішності, наданий очевидцями. Підозрюваного затримали того ж дня в одному з сіл Попільнянського району, чоловік спав у своєму помешканні.

”Чоловік визнав свою вину і розповів, що помітив хлопчика на ставку. Той йому сподобався і у нього виник статевий потяг до нього.

Розповідаючи різні байки малому, він втерся до нього в довіру, пообіцяв вудку подарувати чи продати, а потім поступово змусив відійти подалі від людей. Так вони вдвох опинились на околиці села, у чагарнику, де чоловік, за його словами, спочатку задушив, а потім згвалтував дитину”, - зазначив В.Бугира.

Розслідування кримінальної справи, порушеної за ч.2 п.2 ст.115 «умисне вбивство малолітньої дитини» Кримінального кодексу України триває, повідомив УНІАН начальник Слідчого управління УМВС України в Житомирській області Василь Дячук. Чоловікові загрожує покарання позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Наразі він затриманий та буде доставлений до суду для визначення щодо нього міри запобіжного заходу. Підозрюваний раніше уже відбував покарання за вчинення злочину на сексуального підґрунті.