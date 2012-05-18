На митниці затримали 21 тонну радіоактивного граніту з Китаю

11:34, 18 травня 2012
Кримінал
0 0

На митному посту „Рава-Руська”

Львів. 18 травня. УНІАН. Працівники Державної екологічної інспекції у Львівській області затримали на митному посту „Рава-Руська” 21 тонну радіоактивного граніту.

Як повідомили УНІАН у Державній екологічній інспекції у Львівській області, вантаж перевозився з Китаю без документів, що підтверджують санкціоноване переміщення.

Під час проведення радіаційного контролю транспортного засобу встановлено перевищення природного фону випромінювання (ПЕД гамма-випромінювання від даного транспортного засобу становить 0,10-0,50 мкзВ/год.), - зазначається у повідомленні.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter