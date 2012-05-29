На Закарпатті під час варти на бойовому посту застрелився солдат

Ужгород. 29 травня. УНІАН. Сьогодні вночі до Мукачівського МВ УМВС у Закарпатській області надійшло повідомлення про те, що в одній з військових частин зі стрілецької зброї АК-74 застрелився солдат строкової служби. Інформацію про це підтвердив кореспонденту УНІАН виконуючий обов’язки військового прокурора Ужгородського гарнізону Олег Дракін.

За його словами, трагедія сталася вчора, 28 травня 2012 року, приблизно о 20.30.

Солдат застрелився під час несення варти на бойовому посту у військовій частині, розташованій у м. Мукачеві.

Солдат строкової служби, 1993 року народження, загинув практично одразу на місці пригоди.

Військовий прокурор додав, що одразу після повідомлення про трагедію виїхав на місце події.

Також він уточнив, що одразу після виїзду, ще 28 травня, порушив кримінальну справу за ознаками ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України - «Необережне поводження зі зброєю, що потягло за собою смерть».

О.Дракін також додав, що наразі прокуратура розслідує кілька версій вчинку солдата.

Серед них найбільш імовірними є дві – необережне поводження зі зброєю та самогубство.