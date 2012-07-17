У центрі Ялти „накрили” будинок розпусти

Сімферополь. 17 липня. УНІАН. Працівники міліції виявили і закрили в центрі Ялти будинок розпусти, який працював під виглядом масажного салону.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МВС України в Криму.

Кубло існувало з початку курортного сезону.

”Організатор підпільного борделя орендував триповерхову квартиру, розташовану в будинку в центральній частині набережної Ялти. Вартість оренди квартири на місяць становила 3 тисячі доларів. Візитки з рекламою салону роздавалися всім відпочиваючим і жителям міста прямо на набережній. Вартість масажу з ”полуничкою” розпочиналася від 390 гривень”, - йдеться в прес-релізі.

У момент обшуку в салоні працювали 7 дівчат віком від 18 до 25 років. Замість звичних масажних кушеток приміщення були оснащені великими ліжками, а дівчата-масажистки не мали ні медичної освіти, ні спеціальних дипломів масажиста.

Встановлено, що дівчата приїхали до Ялти з Кривого Рогу, Дніпропетровська і Луганської області. Стосовно них складені адміністративні протоколи за заняття проституцією. Їм загрожує штраф.

Організатор дому розпести понесе кримінальне покарання. Статтею ”створення або утримання кубел і звідництво” 302 Кримінального кодексу України передбачене покарання до 5 років позбавлення волі.