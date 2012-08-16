Лікарів для ув'язнених готуватимуть при виправних колоніях

Київ. 16 серпня. УНІАН. Лікарів для роботи у лікувальних закладах Державної пенітенціарної служби України будуть готувати на базі лікарень при виправних колоніях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України, відповідне рішення було прийнято у зв’язку з нестачею кадрів.

Інтернатуру майбутні лікарі проходитимуть у лікувальних закладах, що належать до сфери управління ДПтС України у Харківській області, а саме: у багатопрофільній лікарні при Темнівській виправній колонії №100 за спеціальністю «Хірургія» і «Терапія», а також у спеціалізованій туберкульозній лікарні Жовтневської виправної колонії №17 за спеціальністю «Фтизіатрія».

За сприяння Головного управління охорони здоров’я Харківської ОДА був отриманий дозвіл на відкриття відповідних баз стажування лікарів-інтернів. Свою роботу бази почали на початку серпня і зараз тут проходять інтернатуру п’ятеро молодих фахівців.