У Києві засуджено двох митників

Київ. 17 серпня. УНІАН. Набув чинності вирок Солом’янського районного суду Києва у кримінальній справі стосовно двох колишніх співробітників Київської регіональної митниці, котрі намагалися незаконно збути інформацію з обмеженим доступом.

Як повідомили УНІАН у прес-секторі Управління СБУ в Києві, встановлено, що вони намагалися збути дані щодо експортно-імпортних операцій суб’єктів господарювання України, які накопичуються і обробляються у центральній базі даних Єдиної автоматизованої інформаційної системи ДМС України та відносяться до конфіденційної інформації, що є власністю держави. Посадовці планували продати закриту інформацію за 900 дол.

У серпні 2011 року співробітники СБУ затримали зловмисників при спробі збуту флеш-носія.

Вироком суду обвинуваченим призначено покарання за вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.361-2 та ч.3 ст.362 Кримінального кодексу України і призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки та забороною 3 роки займати посади в митних органах України кожному.