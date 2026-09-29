'Йдеться про виживання': у Кривому Розі критична ситуація через зупинку промисловості

Місто збереже функціонування всіх критично важливих систем.

У Кривому Розі влада проведе секвестр бюджету та зупинить реалізацію низки проектів через зменшення податкових надходжень від великих промислових підприємств. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Причиною такого рішення він назвав численні атаки російських окупантів, які зупинили роботу гірничо-металургійного комплексу, що є основою міста. Зокрема призупинили свою діяльність "АрселорМіттал Кривий Ріг", Криворізький залізорудний комбінат та Інгулецький і Південний гірничо-збагачувальні комбінати.

"Інші великі підприємства працюють максимум на чверть довоєнного виробництва. Відповідно підприємства та підрядні організації, які забезпечують їхню роботу – також не працюють. Причини – ворожі атаки, і логістика – неможливість відвантажувати продукцію через порти", - зазначив Вілкул.

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Він наголосив, що, попри важку ситуацію, місто збереже функціонування всіх критично важливих систем. Проте прогноз щодо бюджету на 2027 рік невтішний.

"Мета – зберегти роботу шкіл, садків, лікарень, води, тепла. Ми будемо намагатися зберегти соціальну програму підтримки людей... Допомогу Збройним силам України. Але не йдеться про розвиток. Йдеться про виживання", - сказав Вілкул.

Російські удари по Кривому Рогу - останні новини

16 серпня російські окупанти атакували Кривий Ріг дронами та балістичними ракетами, внаслідок чого дві людини загинули, більше десятка отримали поранення. Під ударом опинилося підприємство гірничо-металургійного комплексу України – "АрселорМіттал Кривий Ріг". Всі загиблі та поранені – його співробітники.

25 вересня Український виробник сталі "АрселорМіттал Кривий Ріг", який працює у складі ArcelorMittal, повідомив про неможливість відновити діяльність підприємства в Україні.

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