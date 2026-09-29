У Росії може бути близько 2 тисяч ракет: чому вона накопичує балістику, - Долінце

Існує кілька чинників, через які під час атак Росії по території України менше використовуються балістичні засоби ураження, каже експерт.

Росіяни зменшили застосування балістичних та крилатих ракет по Україні, оскільки накопичують їх, розуміючи, що ефективність реактивних дронів незабаром може знизитися. Про це в коментарі УНІАН сказав авіаексперт, експерт з питань розвитку озброєння та новітніх технологій Богдан Долінце.

За його словами, є кілька чинників, через які під час атак Росії по території України менше використовуються балістичні засоби ураження. Один із них пов’язаний із тим, що, на жаль, зберігається досить висока ефективність реактивних ударних дронів та надлегких крилатих ракет.

"І ворог це розуміє, тому намагається збільшувати саме їхню частку під час ударів, щоб накопичувати балістику та крилаті ракети, які зможе використовувати пізніше, коли ефективність реактивних засобів, таких як "Герань-3", "Герань-4", "Герань-5" або "Бандероль", почне знижуватися", - сказав Долінце.

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Він додав, що Росія розуміє: показник влучань буде знижуватися. Аналогічна ситуація вже була з "Шахедами" або "Герань-2" - Україні знадобилося трохи більше ніж пів року, щоб підвищити рівень їх знищення з 40–50% до 90–95%.

"Якщо говорити про можливості накопичення запасів, то маємо враховувати, що Росія влітку вже мала певні запаси як крилатих, так і балістичних ракет. Загалом різних типів цих засобів налічувалося сотні одиниць. Зокрема, "Іскандерів", за різними оцінками, було десь 120–150 одиниць, "Оніксів" - понад 600 ракет, а якщо говорити про "Циркони" та "Кинджали", то йшлося про десятки або й сотні ракет", - сказав Долінце.

При цьому він нагадав, що Росія зберігає спроможність виготовляти понад 200 крилатих і балістичних ракет щомісяця. Це означає, що в періоди, коли їх використовують менше, ворог накопичує ракети на складах.

"Точної інформації щодо кількості ракет немає, але якщо говорити про основні засоби - "Іскандери", "Циркони", Х-101, ракети KN-23, KN-24 та "Кинджали", то загалом може йтися про 400–450 ракет різних типів. Крім того, додатково до них - близько 500 "Оніксів", а також пів тисячі "Калібрів" і від 400 до 500 ракет до комплексів С-400, які можуть завдавати ударів по наземних цілях. Тобто загалом сумарна кількість становить близько 2 тисяч ракет. Але треба розуміти, що в попередні роки ворог не використовував усі запаси. Тобто більша частина цих засобів належить до так званого недоторканого залишку - для певного гарантування власної безпеки у разі якихось незрозумілих воєнних загроз, наприклад, на сході чи півдні Росії з боку інших країн. І ми бачимо, що переважно використовуються нові засоби, які йдуть із конвеєра, бо процес їх консервації чи розконсервації досить тривалий і дорогий", - розповів Долінце.

Авіаексперт наголосив, що ворог може накопичувати балістику для використання взимку, коли енергетика та теплові мережі працюватимуть на межі своїх можливостей.

За його словами, якщо говорити про більш масове застосування ворогом саме балістичних засобів ураження, то тут впливають два чинники. Перший - зниження ефективності ударних дронів типу реактивних "Герань" або "Бандероль". Це може статися вже за кілька місяців, і тоді ворог почне активніше додавати балістику до ударів по Україні.

"По-друге, може йтися про деякі захищені об’єкти, які ворог не зможе пробивати своїми реактивними дронами, зокрема ТЕЦ та різні електростанції. Там може застосовуватися балістика для їх ураження", - зазначив Долінце.

Він додав, що, якщо говорити про календарні очікування, то тут усе залежатиме насамперед від погодних умов.

"Щойно середньодобова температура наблизиться до нульової або мінусової, ворог може вдатися до ракетної тактики ударів, розуміючи, що це призводитиме не лише до руйнувань, а й до пошкодження та зупинки самого підприємства", - сказав авіаексперт.

Війна в Україні - прогноз на зиму

Як повідомляв УНІАН, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь зазначав, що прийдешня зимова кампанія буде дуже важкою для українського тилу, бо Росія нарощуватиме свої удари реактивними дронами.

За його словами, тероризування столиці та інших великих міст буде тільки нарощуватися і для України величезний виклик - створення дієвої системи ППО, яка буде нівелювати зусилля Росії з нарощування і застосування реактивних дронів або дроно-ракет, "Бандеролей", "Герань-5", "Дань М", які все більше з’являються в Києві. В той же час наголосив, що на фронті зима уже для росіян буде надзвичайно складною.

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