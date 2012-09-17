На Вінниччині батько під час полювання застрелив 8-річного сина

Київ. 17 вересня. УНІАН. У Вінницькій області батько під час полювання з необережності вбив з рушниці свого 8-річного сина.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськості МВС України, трагедія сталася вчора поблизу села Ялтушків Барського району.

Наразі з’ясовано, що 28-річний батько, який разом з родиною мешкає в Хмельницькій області, неодноразово приїжджав на Вінниччину на полювання, а вчора вирішив взяти з собою сина.

Як зазначили в МВС, полювання вже закінчилось і батько з сином збиралися повертатися додому. Хлопчик сидів в автомобілі на передньому сидінні, а батько неподалік від машини збирався розрядити рушницю. В якийсь момент дитина увімкнула голосно музику в авто, батько розвернувся на звук і випадково натиснув на пусковий гачок рушниці. Пролунав постріл і куля влучила дитині в голову.

Чоловік довіз пораненого сина до найближчої автозаправки, де його забрала «швидка допомога», однак врятувати дитину лікарі не змогли – по дорозі до лікарні хлопчик помер.

Стосовно батька порушено кримінальну справу за статтею «вбивство через необережність» та обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.