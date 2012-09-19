Закарпатець на "Ауді" врізався в гужову підводу з дітьми

Ужгород. 19 вересня. УНІАН. Учора, 18 вересня, близько 10 години вечора на автодорозі "Мукачево-Берегово" біля с. Нижній Коропець сталося ДТП.

Так, 50-річний водій "Ауді-100" з с. Фанчикова Виноградівського району зіткнувся з гужовою підводою, що рухалася в попутному напрямку.

За кермом підводи перебував 24-річний мешканець Мукачева. Від удару гужовий транспорт з'їхав у кювет.

Внаслідок цього травмувалися водій та троє пасажири піводи. Зокрема 4-річний хлопчик отримав численні травми голови, 16-річна дівчина травмувала щелепу, отмимала струс головного мозку, а 13-річна мешканка Мукачева поранила гомілку. Постраждалих у ДТП було доправлено у медзаклад. Транспортні засоби поміщено на штрафмайданчик.

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