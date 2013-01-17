Донецьк. 17 січня. УНІАН. У Донецьку дві жінки провалилися в резервуар з водою, внаслідок чого одна з них загинула.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецького міськуправління міліції.

У повідомленні зазначається, що вночі 17 січня до Пролетарського райвідділу міліції м. Донецька надійшло повідомлення про те, що дві жінки провалилися в резервуар з водою. На місце події виїхали правоохоронці, бригада «швидкої допомоги» і рятувальники.

Правоохоронці встановили, що дві місцеві жительки вирішили покататися на крижаній гірці, внаслідок чого одна з них провалилася в резервуар з водою.

Інша жінка спробувала її врятувати, проте також впала у воду.

Рятувальники дістали обох жінок з води. Одну з постраждалих медикам врятувати не вдалося. Цей факт занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Обставини події з`ясовуються.