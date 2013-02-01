У Луганській області за хабар затримано керівника райавтодору

Луганськ. 1 лютого. УНІАН. Вчора співробітники слідчого управління МВС України в Луганській області і співробітники управління держслужби по боротьбі з фінансовими злочинами затримали під час отримання хабара заступника директора однієї з районних філій ДП «Луганський облавтодор».

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю головного управління МВС України в Луганській області, чиновниця вимагала у громадянина 5 тис. 500 грн хабара за позачергове надання спеціальної техніки для прибирання снігу і впорядкування території.

Заступника директора було затримано в робочому кабінеті у момент отримання грошей – 5 тис. 500 грн. Кошти, одержані як хабар, вилучені співробітниками міліції.

Даний факт занесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфікований за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (отримання хабара).

На даний час вирішується питання про пред`явлення держслужбовцю підозри в здійсненні злочину. Ведеться досудове розслідування під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області.