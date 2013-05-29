Громадянин України загинув в підмосковному Домодєдово
17:06, 29 травня 2013Кримінал
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На будівництві
Громадянин України загинув, за попередніми даними, при падінні крана на будівництві в підмосковному Домодєдово (Росія), повідомило РІА ”Новости” джерело в правоохоронних органах регіону.
Фото: РІА ”Новости”
Раніше джерело повідомило про одного постраждалого в результаті будівельного падіння крана за адресою: вулиця Текстильників, 31.
”Загинув кранівник, попередньо, громадянин України”, - сказав співбесідник агентства. За його словами, кран впав між будинками, серйозних пошкоджень немає. Обставини інциденту з`ясовуються.
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