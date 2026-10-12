Україна і Польща дипломатично впорядкували відносини, - Сибіга

Сибіга підкреслив, що Польща відгукнулася на запит України з постачанням боєприпасів, вкрай необхідних для збиття реактивних дронів.

Відносини України та Польщі – дипломатично впорядковані, Київ зацікавлений в розвитку взаємовигідного добросусідства. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Ми зацікавлені в розвитку добросусідства, взаємовигідного добросусідства. Це інтерес наших народів і наших країн. Це і спільна безпекова необхідність, як для нас, так і для Польщі. Я вважаю, що ми зараз дипломатично впорядкували наші відносини. Вони відбуваються по багатьох рівнях. Я вважаю, що в нас відбулася нормалізація саме на цьому треку", - сказав він.

Сибіга підкреслив, що Польща була тією країною, яка відгукнулася на запит України з постачанням боєприпасів, вкрай необхідних для збиття реактивних дронів.

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"У нас фактично була відсутня ця амуніція, поляки нам надали допомогу, тому я тут теж дякую і міністру Сікорському, президент спілкувався з прем'єром Туском, ми це дуже цінуємо. Готуються чергові пакети військової допомоги, вкрай важливі для оборони України. Це стратегічне партнерство в дії, воно взаємовигідне. Польща стала членом Антибалістичної коаліції, тому це дорога в обидві сторони", - заявив очільник МЗС.

Крім того, він підкреслив, що Польща нас активно підтримує на євроінтеграційному треку у відкритті кластерів.

Заяви Польщі щодо загроз з боку Росії

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія залишиться загрозою для Варшави та всієї Європи, навіть якщо війна проти України закінчиться вже завтра.

Голова МЗС Польщі зазначив, що Європа не є світовою імперією і не має наміру нею ставати.

Крім того, Сікорський додав, що економіка Росії могла б бути порівнянною з економікою США, якби Москва розвивала її замість того, щоб вкладати більшу частину коштів у свої збройні сили.

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