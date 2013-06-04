У Вінниці керівники ПТУ нараховували стипендії „мертвим душам”

Вінницька міліція викрила схему розкрадання бюджетних коштів керівництвом навчального закладу.

Як повідомили УНІАН у департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, майже 240 тисяч гривень державних коштів привласнили cлужбові особи одного з вінницьких державних навчальних закладів професійно-технічної освіти, які протягом трьох років нараховували стипендії неіснуючим студентам.

Як розповів начальник УБОЗ УМВС України у Вінницькій області Валерій Пастух, зловживаючи своїм службовим становищем керівництво навчального закладу у змові з головним бухгалтером в офіційні документи на отримання стипендії внесли завідомо недостовірні відомості про студентів, які у цьому закладі не навчалися. Протягом трьох років «мертвим душам» щомісяця нараховувалася стипендія, яку за допомогою банківських платіжних карток отримувало керівництво закладу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.ч. 2,5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.2 ст. 366 КК України (службове підроблення).

За скоєння такого правопорушення їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

