Укртрансінспекція та ДАІ посилять контроль за перевезенням дітей

Укртрансінспекція та ДАІ посилять контроль за перевізниками, які залучатимуться цього літа до перевезень організованих груп дітей до місць відпочинку та оздоровлення.

Відповідне рішення прийнято під час наради під головуванням першого заступника міністра інфраструктури України Костянтина Єфименка, повідомили УНІАН у прес-службі Мінінфраструктури.

За словами Єфименка, влітку до масових перевезень дітей найчастіше залучатиметься саме автомобільний транспорт. «За прогнозними показниками Міністерства соціальної політики, цього року планується забезпечити оздоровлення та відпочинок 2 млн 940 тис. дітей шкільного віку.

Передбачається збільшити кількість дітей для оздоровлення у 20 регіонах України порівняно з 2012 роком. У 4 регіонах буде суттєве збільшення – це Волинська, Київська, Полтавська та Рівненька область. Основний обсяг перевезень планується на автомобільному транспорті, що викликає особливу занепокоєність та стурбованість з нашого боку», - сказав він.

За його словами, аналіз безпеки руху на автомобільному транспорті загального користування показав, що перевізники ігнорують законодавчі норми щодо дотримання стандартів безпеки перевезень. Це стосується режимів праці та відпочинку водіїв, належного технічного і санітарного стану рухомого складу, узгодження із ДАІ схем маршрутів та розкладів руху автобусів, обов’язкового страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті тощо, констатував Єфименко.

Також, як зазначив перший заступник голови Укртрансінспекції Валерій Котяй, серед основних причин виникнення ДТП під час літніх перевезень: порушення габаритно-вагових вимог вантажними автомобілями та висока температура повітря, які негативно впливають на дорожнє полотно, створюючи колійність і ямковість, прискорюючи тим самим його руйнування, діяльність нелегальних перевізників, які використовують практику відправлення на нерегулярні маршрути водіїв після денних регулярних рейсів.

Відтак за результатами наради Мінінфраструктури з метою попередження аварійності під час літніх перевезень рекомендує органам місцевої влади, Державтоінспекції та Укртрансінспекції посилити заходи з організації безпечного перевезення дітей на відпочинок. Зокрема, мають постійно працювати відповідні штаби за участю представників територіальних управлінь Уктрансінспекції, регіональних підрозділів ДАІ, ДСНС та служб автодоріг в областях.

Усі замовники, серед яких навчальні заклади, туристичні фірми, та автоперевізники повинні обов’язково виконувати діючі вимоги автотранспортного законодавства щодо безпеки перевезень організованих груп дітей: не перевозити їх уночі, використовувати технічно справні автобуси, узгоджувати з ДАІ схеми маршруту та розкладу руху, супроводження груп із 30 дітей й більше медпрацівником, залучення до перевезень досвідчених водіїв із стажем не менше 5 років та інше.

За словами заступника начальника Департаменту Державтоінспекції МВС Володимира Резнікова, «у літній період маємо намір здійснювати у місяць близько 2 тисяч супроводжень груп дітей».