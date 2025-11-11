'Дрони дістають майже всюди': військовий розповів про тактику РФ біля Борової

Ворог намагається зупинити рух транспорту та евакуацію.

Дрони російських окупантів вже давно долітають до Борової і намагаються перекривати логістичні шляхи.

Про це в ефірі "Київ 24" сказав Євген Жуков "Дісней", тимчасово виконуючий обов'язки командира відділення комунікацій Третьої окремої штурмової бригади.

Відповідаючи на запитання щодо начебто наближення російських окупаційних військ до Борової, він зауважив, що незалежно від того, "наскільки ворог трішки просувається до Борової чи намагається це зробити, - вони застосовують дрони".

"І дрони вже давненько починають долітати до Борової і намагаються перекривати логістичні шляхи. Намагаються зробити все для того, щоб транспорт, евакуація - нічого не відбувалося", - сказав "Дісней".

Він наголосив, що медики не можуть далеко доїхати. "До дороги, яка йде наверх… Дуже складно їхати. Дрони дістають вже майже всюди", - підкреслив військовослужбовець.

Також на запитання щодо використання росіянами іншої техніки та озброєння, окрім безпілотників, Жуков зауважив, що використання ними техніки, по суті, востаннє було майже рік тому, взимку.

"Це був великий танкоцид. Коли ми знищили близько 10 одиниць техніки… Танки, БМП і все на світі. Після того механізованих штурмів не спостерігалося взагалі", - сказав він.

"Дісней" додав, що російські загарбники зазвичай використовують мотоцикли та більше почали ходити малими групами до п’яти людей. "Намагаються пройти вглиб, намагаються просочитися повз наші позиції. Знайти якийсь проміжок, де їх не побачать, і де вони зможуть прорватися трішки вперед", - розповів військовослужбовець.

Як повідомлялося, раніше Віктор Петрович, військовослужбовець 77-ї бригади Збройних сил України наголосив, що на Куп’янському напрямку ворог може постійно тиснути і не зупинятися.

Він пояснив, що складність їхнього відтинку фронту полягає в тому, що вони притиснуті до річки Оскіл, знаходяться південніше за Куп’янськ, ближче до Борової і "виступ не дуже великий".

