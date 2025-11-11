Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,19 грн, євро – 49,02 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 11 листопада, зріс на 4 копійки і складає 42,19 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подородчав на 15 копійок і складає 48,90 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,59 гривні, а євро - за курсом 47,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок залишився на попередньому рівні і становить 42,19 гривні. Курс євро при оплаті карткою 11 листопада зріс на 24 копійки і знаходиться на рівні 49,02 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на вівторок, 11 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,96 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

По відношенню до євро гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 48,54 гривні за один євро, тобто гривня втратила 3 копійки.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 11 листопада, подорожчав на 4 копійки і складає 42,24 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,70 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 9 копійок і складає 48,89 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,20 гривні за євро.

