У Запорізькій області згорів рейсовий автобус «Неоплан»

У Запорізькій області під час руху загорівся рейсовий двоповерховий автобус «Неоплан» з пасажирами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, загоряння сталося сьогодні, 13 червня, о 04.30 на автошляху Харків-Сімферополь, поблизу с. Абрикосовка Михайлівського району.

Автобус слідував за маршрутом Ялта-Дніпропетровськ, в ньому перебувало 19 осіб (17 пасажирів та 2 водія).

О 6-й год. пожежно-рятувальними підрозділами пожежу ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.