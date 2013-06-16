На Черкащині правоохоронці «накрили» підпільний рибний цех

У Черкаській області правоохоронці вилучили на рибопереробному підприємстві майже 5 тонн риби невідомого походження, документи на яку підроблено працівниками управління ветеринарної медицини Чорнобаївського району Черкащини.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС у Черкаській області, при перевірці документації рибопереробного цеху було встановлено, що він працює без дозвільних документів, у тому числі за відсутності експлуатаційного дозволу і документів, що засвідчують якість та безпеку риби.

На момент перевірки в цеху знаходилось 2650 кг засоленої риби та 2000 кг в’яленої риби, на яку були відсутні ветеринарні документи.

Працівники міліції вилучили рибу і припинили роботу цеху.

Слідчим відділом Соснівського райвідділу міліції Черкас відкрито кримінальне провадження відносно службових осіб управління ветеринарної медицини за ч. 2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).