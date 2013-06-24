В Івано-Франківську місцевий житель відкрив стрілянину по студентах

У Івано-Франківську затримано 30-річного місцевого жителя, який з хуліганських спонукань, пострілами із зареєстрованого газового пістолета ПГШ-790, переробленого для стрільби гумовими кулями, поранив двох студентів місцевого вишу.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, потерпілих госпіталізовано, зброю вилучено.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 «Хуліганство» Кримінального кодексу України.

