В Івано-Франківську місцевий житель відкрив стрілянину по студентах
11:56, 24 червня 2013Кримінал
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У Івано-Франківську затримано 30-річного місцевого жителя, який з хуліганських спонукань, пострілами із зареєстрованого газового пістолета ПГШ-790, переробленого для стрільби гумовими кулями, поранив двох студентів місцевого вишу.
Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
Як зазначається у повідомленні, потерпілих госпіталізовано, зброю вилучено.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 «Хуліганство» Кримінального кодексу України.
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