Українців викликатимуть до судів SMS-ками

Державна судова адміністрація України розпочала тестування системи електронного обміну інформацією між учасниками процесу та SMS-розсилки судових повісток.

Передбачається, що цей крок стане наступним етапом осучаснення роботи українських судів – слідом за облаштуванням системи проведення відеоконференцій, автоматизованого діловодства та створення локальної мережі.

"Електронний суд – це суд, двері якого відкриті цілодобово для кожного", - відзначив голова Державної судової адміністрації Руслан Кирилюк.

За його словами, налагоджена також система обміну інформацією між судами, прокуратурою, Державною податковою службою, а також з Єдиним реєстром досудових розслідувань.

"Днями також почав працювати пілотний проект розсилки SMS-повісток", - зазначив він, додавши, що процесуальне законодавство України передбачає можливість інформування учасників процесу за допомогою телефону.

"Після того, як ми відпрацюємо пілотний проект, ми запустимо його в усіх судах по Україні. У майбутньому ми плануємо доопрацювати цей проект і досягти того, що учасники процесу зможуть звертатися до суду в електронному вигляді, засвідчуючи всі документи електронним підписом", - повідомив Кирилюк.

Крім зручності та оперативності, використання SMS має ще одну відчутну перевагу – економію бюджетних коштів. Адже одне поштове відправлення оцінюється в 7,50 грн, тоді як електронне повідомлення коштує 0,70 грн.

Кирилюк зазначив, що економічний ефект від впровадження системи електронного суду поки що порахувати складно, проте додав, що в 2012 році видатки на поштові відправлення судів склали близько 100 млн грн по всій Україні.

Пілотні проекти розсилки SMS-повісток реалізовуються на сьогоднішній день в Печерському та Святошинському районних судах Києва, Автозаводському районному суді Кременчука, Апеляційному суді Закарпатської та Дніпропетровської областей.

Для отримання такої SMS-розсилки учасник судового процесу також повинен заповнити відповідну форму та вказати номер телефону, на який будуть адресовані такі повідомлення.

ТСН